Em setembro, 8.969 consultas atendidas pelo SPC/Acicam

O volume de atendimentos prestados pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), através do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), tem se mantido muito próximo nos últimos meses ao registrado antes do surgimento da pandemia de Covid-19. Em setembro último, o órgão atendeu a 8.969 consultas (8.405 deles através da internet – 93,71 por cento).

O serviço ofertado há décadas pela entidade é utilizado basicamente por lojas e outras empresas em operações de venda no crediário. Também por instituições financeiras. Para aqueles que avaliam o momento do comércio local, o relatório mensal do SPC/Acicam constitui-se em importante indicador da situação do movimento no comércio local.

Por modalidade, o número de consultas atendidas em setembro: SPC Mix – 5.275, SPC Mix Mais – 1.314, Cheque Analítica – 247, Insumo – 1.282, SPC Maxi – 306, SPC Busca – 25, Concentre – 25, Confirma PF + PJ – 99, SPC Mix Plus – 96 e SPC Mix Top – 300.

Em setembro aconteceram 479 inclusões de dívidas no cadastro do SPC/Acicam (474 de pessoas físicas e 5 de pessoas jurídicas). Já as exclusões de dívidas somaram 349 (344 de pessoas físicas e 5 de pessoas jurídicas). O cadastro do SPC/Acicam tem 16.961 registros ativos (16.961 de pessoas físicas e 497 de pessoas jurídicas).