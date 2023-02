Clientes da TIM de Campo Mourão e região ficaram sem sinal no fim de semana

Clientes da TIM ficaram impossibilitados de usar os serviços da operadora nesse fim de semana em Campo Mourão e em outras cidades da região. Nas redes sociais, usuários disseram que estavam sem sinal de internet e ligação.

O Procon chegou a ser acionado na tarde de sábado por alguns clientes, que reclamavam que a operadora não havia prestado qualquer tipo de justificativa sobre o problema.

O diretor do Procon, Sidney Jardim disse que entrou em contato com o superintendente regional da TIM e que a promessa era de que o serviço seria normalizado ainda no sábado.

“O serviço não foi restabelecido e no domingo de manhã mais clientes nos procuraram para reclamar do problema. Voltamos a falar com superintendência da operadora e disseram que ainda no domingo tudo seria regularizado, porém, nesta segunda-feira estamos abrindo procedimento para apurar o que houve e as responsabilidades”, disse Jardim.

A operadora informou ao Procon que todo o transtorno havia sido provocado por um problema em um cabo, na entrada da cidade. Pelo menos em alguns pontos da cidade, o serviço foi restabelecido na tarde de ontem.