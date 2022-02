Em carta, palmeirense que agrediu garoto de 11 anos pede desculpas

O comerciante do jardim Alvorada, que na tarde de sábado (12) agrediu um menino de 11 anos após o garoto gritar em frente ao estabelecimento onde ele trabalha que o “Palmeiras não tem Mundial”, divulgou uma carta nesta terça-feira por meio de sua defesa, pedindo desculpas “à criança, à família e a toda sociedade que se sentiu atingida por tal fato”, diz trecho da carta.

A agressão ocorreu após o Palmeiras ser derrotado pelo Chelsea na final do Mundial de Clubes, no sábado à tarde, por 2 a 1. O menino que assistiu a partida na casa de um amigo, teve a ideia de irem até a loja de conveniência onde o palmeirense trabalha para “provocar”.

Isso porque segundo a mãe do menino, o comerciante também fazia piada com seu filho, quando o Santos (time do menino) perdia. O homem, no entanto, não gostou da brincadeira, correu atrás do garoto e o agrediu no meio da rua.

Após a repercussão negativa do caso, na mídia estadual, o homem demonstrou arrependimento por meio da carta. Disse que nos próximos dias vai se apresentar à delegacia e ficará à disposição da Justiça para responder por seus atos, reconhecendo que “nada justifica referida atitude.”

Por fim, informa ainda a carta que “a proprietária do estabelecimento não se coaduna com esse tipo de atitude e que nunca aconteceu algo semelhante em seu estabelecimento comercial.”