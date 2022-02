Peabiru: homem que matou a ex-mulher e jogou corpo em rio pega 30 anos de prisão

Foi julgado e condenado nessa segunda-feira (14) a 30 anos e 4 meses de prisão, José Andrade dos Santos, 63 anos, por ter matado a ex-mulher e jogado o corpo dela em um rio. O crime ocorreu em Peabiru. A vítima, Rosana Rodrigues da Silva, 38 anos, foi assassinada há pouco mais de um ano, no dia 1º de fevereiro de 2021.

Santos, ainda terá que pagar 20 dias de multa, dinheiro que será destinado ao fundo penitenciário. O julgamento durou 12 horas e foi realizado no Fórum da comarca de Peabiru, onde o réu foi condenado por feminicídio, homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

O júri concluiu que Rosana foi morta por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. O condenado não aceitava o fim do relacionamento com a ex-mulher e por isso a matou por estrangulamento e ainda jogou o corpo nas águas do Rio da Várzea, entre Engenheiro Beltrão e Quinta do Sol.

O corpo de Rosana foi resgatado do rio pelo Corpo de Bombeiros de Maringá, cinco dias após o crime, próximo com a divisa do município de Floresta, cerca de 30 quilômetros do local onde teria sido jogado pelo criminoso.

O CRIME

Rosana foi morta no dia 1º de fevereiro do ano passado após sair de casa para trabalhar. A filha de Rosana, ao saber que a mãe não havia chegado ao trabalho, acionou a Polícia Militar. Ela contou que a mãe vinha sendo ameaçada pelo ex-companheiro.

Após encontrar a bicicleta usada por Rosana, em um mato e manchas de sangue no local, próximo ao Parque Industrial da cidade, os policiais detiveram o suspeito.

No carro dele também havia marcas de sangue e, ao preso, o homem confessou o crime. Na primeira versão que deu, disse que havia contratado um homem de Campo Mourão apenas para dar um susto na ex-mulher, mas depois admitiu ter tirado a vida de Rosana e levado corpo no carro até o Rio da Várzea, onde jogou na água para não deixar pistas.