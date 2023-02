Em 5 anos, município ampliou mais de 8 mil hectares de unidades de conservação

De 2017 até o fim de 2022, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal (SEMA), registrou significativa ampliação das áreas de Unidades de Conservação (UC). Até o ano de 2016, eram cerca de 1.000 hectares de áreas de UC. Com o trabalho da SEMA, essa área está em 9.699,9 hectares.

“O aumento significativo das UC’s contribuem diretamente com a conservação do patrimônio natural e ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população mourãoense”, enfatiza o diretor da SEMA, Franco Sanches. A UC é um espaço territorial com recursos ambientais e características relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público.

Os objetivos da UC são a proteção de espécies ameaçadas de extinção, a promoção do desenvolvimento sustentável, a proteção ou restauração de ecossistemas degradados, entre outras.

As novas áreas territoriais das Unidades de Conservação da Natureza estão no Parque do Lago Joaquim Teodoro de Oliveira e no Parque Gralha Azul (junto ao Conjunto Diamante Azul). Também foi criada uma Unidade Nova às margens da PR 317, que abrange importante área de Cerrado Brasileiro, além da APA do Rio do Campo e o Refúgio da Vida Silvestre do Rio do Km 119.

Além de fazer um papel importante para a preservação ambiental e melhoria da qualidade de vida, as novas áreas permitem o aumento do repasse de ICMS Ecológico pelo Governo do Estado.