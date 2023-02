Colisão entre dois veículos deixa duas pessoas feridas

Uma colisão envolvendo um veículo VW/Polo e um GM/Cruze deixou duas pessoas feridas na tarde desta segunda-feira, em Campo Mourão. O acidente ocorreu na avenida Irmãos Pereira, esquina com a rua Marfim.

Segundo as informações, o Cruze seguia pela avenida e o Polo transitava pela rua Marfim. Ao chegar no cruzamento, o motorista do Polo acabou avançando a preferencial, provocando a batida. Com o impacto, o Cruze ainda bateu em um poste. Os dois carros tiveram danos de grande monta.

Na colisão, ficaram feridas uma pessoa de cada veículo. Ambos foram socorridos pelo Samu e Siate e encaminhados ao hospital. A Polícia Militar esteve no local para apurar as causas do acidente.