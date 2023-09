Eleição para Conselho Tutelar acontece no próximo domingo

Os 14 candidatos que concorrem às eleições para o Conselho Tutelar, em Campo Mourão, poderão fazer campanha até o dia 30 de setembro. A eleição será realizada no dia 1º de outubro, por meio do voto direto dos eleitores regularmente inscritos no município

Devido a uma mudança na legislação, cada eleitor poderá votar uma única vez, em um único candidato. A votação será por meio de urna eletrônica e ocorrerá nos seguintes locais: CMEI Santa Cruz, Colégio Estadual Professora Ivone Soares Castanharo, Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), Escola Municipal Cidade Nova, Colégio Estadual Prefeito Antonio Teodoro de Oliveira e Colégio Estadual Dom Bosco.

Conselhos tutelares são órgãos criados com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, com a função de garantir o cumprimento dos direitos dos cidadãos com menos de 18 anos. Constituem uma resposta social às demandas deste grupo, ouvindo e acompanhando, no cotidiano, as queixas da população em relação aos direitos infantojuvenis como vida, saúde e educação. Por isso a importância do cidadão comparecer nos locais de votação no domingo e participar do pleito.

Cada município brasileiro possui pelo menos um Conselho. As eleições de 2023 englobam 6.100 conselhos tutelares. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, serão escolhidos 30.500 conselheiros para mandatos de quatro anos.

Na última eleição realizada há quatro anos, poucos eleitores votaram em Campo Mourão. Apenas 3.518. Desta vez campanhas a nível nacional estão sendo realizadas para conscientizar a todos sobre ia importância da eleição.

Confira a lista com os nomes e números dos candidatos:

Gysele Rezende Santos – 77

Jennyfer Francine Iora Alves – 15

Luciana Bathke Maximo Dos Santos – 55

Lucineia Kondagevski Tanques Fragoso Veras – 24

Marisa Barbosa Palma – 50

Mislaine Narciso De Souza – 23

Paloma Thais Aparecida Mendonça – 10

Rafael Silvestrin Procópio – 22

Reni Sminka – 51

Ronise Cleia Galdino – 20

Ruth Moysa Gimael – 33

Solange Vieira Trinches – 12

Valdirene Neves – 11

Zilda Inglês Modena – 18