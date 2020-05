Eleição da nova diretoria da Acicam será no dia 6

Marcada inicialmente para o dia 8 de abril e adiada em razão da pandemia de Covid-19, a eleição da nova diretoria da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) será realizada na quarta-feira da próxima semana (dia 6). Os associados da entidade em situação regular deverão votar das 13 às 18 horas.

Apenas uma chapa, que tem Ben-Hur Berbet (sócio proprietário da empresa Bit Control) na presidência, foi inscrita para disputar a eleição. Atualmente ele é o primeiro vice-presidente da entidade. Além da diretoria executiva para o biênio 2020-2022 também serão eleitos os titulares e suplentes do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal para a nova gestão.

Encerrada a votação e apurados os votos, será empossada a diretoria eleita. Será a 29ª diretoria a comandar a entidade, que tem cerca de 1.200 associados e que completa 67 anos no final de junho próximo. A Acicam foi a primeira entidade empresarial criada na cidade e na região, congregando inicialmente não apenas comerciantes e industriais, mas também agricultores e pecuaristas.

Historicamente, a Acicam sempre teve atuação importante no fomento da economia mourãoense, sobretudo com o desenvolvimento de ações voltadas ao incremento do comércio, da indústria e da área de prestação de serviços. Foi também protagonista de inúmeros movimentos em defesa dos interesses maiores de Campo Mourão e do Vale do Piquirivaí nas mais diferentes áreas.

Entre os pontos que marcam a atuação da Acicam estão o vasto e variado portfólio de serviços ofertados aos associados. Do quadro social da entidade fazem parte empresas de todos os portes (micro, pequenas, médias e grandes), além de muitos profissionais liberais. Proporcionalmente ao porte do Município, a entidade está entre as principais associações comerciais do Estado.

Em apenas duas eleições ao longo de 67 anos – em 1987 e em 2010 – houve mais de uma chapa inscrita nas eleições de diretoria da Acicam. Alcir Rodrigues da Silva é o atual presidente da Acicam