Motociclista morre em acidente na região

Angelo Cristovão de Souza, 50 anos, mais conhecido por “Toddy”, morreu na tarde desta quarta-feira (29), vítima de acidente ocorrido na rodovia que liga Barbosa Ferraz a Fênix.

O acidente foi na entrada da chácara do Marcelo, próximo a ponte do Rio das Lontras. Souza trafegava com sua motocicleta, quando um Fiat Uno acabou batendo em sua traseira. Na queda ele sofreu traumatismo de crânio.

Uma fonte que ajudou no socorro à vítima, teria informado que aguardou no local por cerca de 40 minutos até a chegada do socorro, e não estava acreditando na notícia de sua morte, pois a vítima estava consciente.

Após o atendimento, o motociclista foi encaminhado ao Hospital Municipal de Barbosa Ferraz, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Toddy era funcionário de uma lavanderia e morava no local. Segundo relatos o motorista do veículo fugiu do local e poderá ser responsabilizado pela morte. (Informações: Blog do Adrialdo)