Copa Comcam terá credenciamento da imprensa e profissionais que irão trabalhar nos jogos

A Comissão Organizadora da 3ª Copa Comcam/Sicredi informa que a partir deste ano serão autorizados a fazerem a cobertura ou trabalhar durante os jogos somente profissionais credenciados. O procedimento visa garantir a organização e o bom andamento da Copa.

No caso da imprensa, os profissionais interessados na cobertura do evento podem fazer a solicitação via e-mail: [email protected] ou telefone (44) 3523-5210 e fazer a retirada da credencial na sede da entidade a partir do próximo dia 27. Para o credenciamento, os profissionais deverão fornecer informações pessoais e nome do veículo de comunicação em que trabalham.

Já os profissionais que compõe a comissão técnica das equipes, também deverão estar devidamente credenciados para poderem atuar nos jogos, isto vale para técnicos, auxiliares, massagistas e roupeiros.

Vale ressaltar que a entrada dos profissionais dentro do campo de jogo, só será permitida com apresentação da credencial (crachá) fornecido pela organização da Copa. O controle de acesso ao campo é de responsabilidade do time mandante dos jogos e será supervisionado pela equipe de arbitragem antes de cada partida.

“No ano passado tivemos relatos de alguns árbitros de pessoas sem a devida identificação, que ficavam do lado do banco de reservas interagindo com os jogadores e comissão técnica e muitas vezes criticando o árbitro, influenciando no andamento do jogo. O credenciamento é necessário para evitar este tipo de situação”, comentou o advogado Silvio Zamora, procurador jurídico da Comcam, que atua também na organização da Copa.