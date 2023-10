Motorista de ônibus com escoteiros morre em acidente na rodovia BR-369

Um gravíssimo acidente ocorrido no início da manhã desta quarta-feira, 11, na BR-369, em Corbélia, causou a morte do motorista de um ônibus de turismo e deixou ainda 24 passageiros com ferimentos. O acidente ocorreu nas proximidades do trevo de acesso à cidade de Nova Aurora.

Segundo informações coletadas por equipes de imprensa no local, o coletivo bateu na traseira de uma carreta. Com o impacto, o motorista do ônibus morreu no local.

Várias equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram mobilizadas para atenderem os feridos, num total de 24 pessoas, sendo duas delas em estado grave.

Algumas vítimas foram atendidas e liberadas no local. Outras precisaram ser encaminhadas a hospitais de Cascavel, Corbélia e Nova Aurora. O trânsito ficou lento no local e a PRF foi mobilizada para registrar a ocorrência e controlar o fluxo de veículos.

O Instituto Médico Legal foi mobilizado para recolher o corpo do motorista do ônibus, que passaria por exame de necropsia, antes de ser liberado aos familiares para os atos fúnebres.

Conforme informações da Polícia, o ônibus transportava escoteiros até a cidade de Santa Helena para participar de um acampamento.

Arnaldo Santos/ Portal Corbélia

Fotos: Catve.com