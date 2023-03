Ecossistema de inovação de CM em exposição na maior feira do mundo

O ecossistema de inovação implantado em Campo Mourão está em exposição em estande na Smart City Expo Curitiba 2023, versão brasileira da maior feira sobre cidades inteligentes do mundo. O evento começou nesta quarta-feira (22) e vai até a sexta-feira (24).

A proposta da feira é apresentar aos convidados e visitantes insigths sobre os setores de inovação no Estado. “São poucas as cidades no mundo a sediar a Smart City, um dos grandes eventos para cidades inteligentes. É a oportunidade de mostrarmos o nosso trabalho de integração dos ecossistemas de inovação do Paraná”, explicou o secretário estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Marcelo Rangel.

No estande de Campo Mourão no primeiro dia já foi intenso movimento de visitantes interessados em conhecer as iniciativas e resultados dos projetos e parcerias. Entre elas a gestão inovadora e colaborativa e incentivo ao empreendedorismo tecnológico, com destaque para as startups que colocam o município em 2º lugar no Estado em cidades de até 100 mil habitantes.