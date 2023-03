Ator Jackson Antunes no Concurso Pinóquio, dia 1º de abril

O ator, compositor e cantor Jackson Antunes, conhecido por seus diversos trabalhos na música, teatro, cinema e, principalmente, na televisão, é o convidado especial para o 28° Concurso Pinóquio, que será realizado no próximo dia 1º de abril, em Campo Mourão. O evento, que tem a parceria do Sesc, marca a reabertura do Teatro Municipal, que passa por reformas.

O ingresso para entrada no teatro é um quilo de alimento não perecível, que deve ser retirado no dia do evento, às 14 horas, nas bilheterias do Teatro (somente 2 ingressos por pessoa). Criado em 1993 pelo Centro de Criatividade da Fundação Cultural (Cecria), o concurso completa 30 anos.

As categorias do Concurso são: Maior Mentira (7 a 15 anos); Maior Causo (idade mínima de 16 anos) e Maior Mentira (idade mínima de 16 anos). Os causos e mentiras serão avaliados em uma pré-seleção na próxima sexta-feira, dia 24 de março, onde serão selecionadas as que serão apresentadas ao público no dia 1º de abril.

A premiação em dinheiro do 1º ao 3º colocado nas três categorias totaliza R$ 8.100,00. Os classificados na categoria Maior Mentira infanto juvenil receberão R$ 1000,00 (1º lugar) R$ 700,00 (2º) e R$ 400,00 (3º). Na categoria Adultos o prêmio será de R$ 1.500,00 (1º); R$ 1.000,00 (2º) e R$ 500,00 (3º). Na categoria Maior Causo Adultos R$ 1.500,00 (1º); R$ 1.000,00 (2º) e R$ 500,00 (3º).