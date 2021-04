Douglas Fabrício vistoria obras de revitalização de rodovia na região

Percorrendo toda a região, onde vem conversando com a comunidade e acompanhando projetos, o deputado estadual Douglas Fabrício esteve vistoriando o resultado da obras de revitalização da Rodovia PR 082, que liga os municípios de Engenheiro Beltrão a Terra Boa. A recuperação total da rodovia foi uma das reivindicações apresentadas por Douglas Fabrício junto ao Governo do Paraná.

No local, onde conversou com motoristas e moradores da localidade, Douglas Fabrício, falou sobre a importância da obra, que representa melhoria de infraestrutura e atenção a região. Ele lembrou que o trecho vinha causando muitos problemas aos motoristas e que agora o transporte, bem como o deslocamento de pessoas vem sendo realizado com muita segurança, agilidade e conforto. “Com boas estradas, fortalecemos cada vez mais a nossa região”, frisou Douglas Fabrício, que ainda agradeceu o governador Carlos Massa “Ratinho Júnior” e o Secretário de Estado da Infraestrutura e Logística Sandro Alex pela atenção a região.

Outras rodovias – Douglas Fabrício também destacou o sucesso das obras já realizadas em outros municípios, mencionando a revitalização total da Rodovia Vassílio Boiko – PR 462, trecho Iretama/Roncador; PR 180 (trecho Goioerê/Quarto Centenário e Rodovia PR 369, trecho entre os municípios de Fênix até Barbosa Ferraz, além de melhorias na rodovia de acesso à Luiziana (PR 553 – trecho do trevo até a sede do município).