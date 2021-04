Em jogo de 10 gols, CM/Futsal empata com Chopinzinho, pelo Paranaense

Em noite de muita inspiração, o Campo Mourão Futsal conquistou um importante resultado ao empatar em 5 a 5 com o bom time de Chopinzinho, na noite desta terça-feira (13), no Sudoeste do Paraná. A equipe mourãoense fez uma partida de grande superação, depois de estar perdendo por 3 a 0 e conseguir igualar o placar ainda no primeiro tempo e virar no segundo.

O JOGO

O início foi eletrizante, quando o time da casa abriu 3 x 0 no placar, com gols de Sol Sales (duas vezes) e Emerson. Isso antes dos dez primeiros minutos de partida. Contudo, na segunda metade da etapa inicial o Campo Mourão Futsal demonstrou sua qualidade e buscou o empate com gols em sequência, em menos de cinco minutos. O primeiro anotado por Selbach, seguido por Tomás e Caio Jr, que empatou o confronto ainda antes do intervalo.

Na segunda etapa o ritmo não diminuiu. Antes dos três minutos Chopinzinho fez o quarto com outro gol de Emerson, depois da expulsão de Cabreúva. Mas, na comemoração Selbach também anotou o seu segundo gol no jogo e o quarto do carneiro tricolor, empatando a partida novamente. Em seguida, Andrezinho virou o confronto, colocando Campo Mourão à frente do placar pela primeira vez. Não demorou muito e Yuri Bahia empatou novamente o placar, fazendo o décimo e último gol da partida.

SOBE E DESCE

Com o resultado Campo Mourão perde uma posição na tabela, caindo para quinto lugar com 6 pontos em quatro jogos, mas se mantém à frente do Chopinzinho, quem tem 5 pontos em 4 jogos. Coronel Vivida subiu na tabela, passando Campo Mourão e o próprio Chopinzinho, e assumiu a terceira colocação ao vencer fora de casa, por 4 a 0, o São José do Pinhais.

O próximo compromisso do time mourãoense, caso não haja alteração, será no dia 27 de abril, contra o São José dos Pinhais, na Arena UTFPR (Belin Carolo), em Campo Mourão, no Centro-Oeste do Paraná.