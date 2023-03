Vacinação contra gripe para grupos prioritários começa nesta quarta

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão inicia nesta quarta-feira (29), a partir das 8 horas, a Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe (Influenza). A primeira etapa da campanha, que vai até 31 de maio, é voltada a grupos prioritários.

O atendimento será nas UBS Cohapar, Pio XII, Damferi, Copacabana, Guarujá, Piquirivai, Urupês, Cidade Nova, Perdoncini, Alvorada, Modelo, Tropical e Paulista, das 8 às 11 horas e das 13h30 às 16 horas. Na UBS Lar Paraná e Avelino Piacentini o atendimento será das 8 às 11 horas e no Centro Social Urbano (das 8 às 18h30).

Nos dias 30 de março e 6 de abril a UBS Cidade Nova não fará vacina Influenza, pois estará realizando o esquema de pré-exposição antirrábica. O dia D da campanha será em 15 de abril (Covid bivalente e monovalente, Influenza e vacinas de rotina).

Confira os grupos prioritários da campanha de vacinação contra influenza:

– Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias).

– Trabalhador da saúde;

– Gestantes em qualquer idade gestacional;

– Puérperas;

– Professores do ensino básico e superior

– Povos indígenas

– Idosos com 60 anos ou mais;

– Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento

– Profissionais das Forças Armadas

– Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

– Pessoas com deficiência permanente;

– Caminhoneiros;

– Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso;

– Trabalhadores portuários

– População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, além de adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.