Dois moto clubes na Casa das Fraldas

Integrantes de dois moto clubes de Campo Mourão – Cachorrões do Asfalto e Bodes do Asfalto – prestaram serviços voluntários, nesta semana, na Casa das Fraldas, ligada a Fundação Marta Kaiser. Enquanto uma equipe trabalhou no corte das fraldas, outra dedicou-se a finalização do produto para ser repassado a entidades não governamentais locais e a centenas de pessoas comprovadamente carentes que necessitam diariamente de fraldas.

Em média são confeccionadas e distribuídas 13 mil fraldas por mês e toda a produção da entidade é feita por voluntários. Grupos de amigos, membros de movimentos religiosos, integrantes de clubes de serviços, funcionários de empresas, clubes da terceira idade, etc. comparecem a Casa das Fraldas para prestar serviço voluntário.

Interessados em colaborar devem entrar em contato com a instituição, instalada na rua Edmundo Mercer, 900 (centro).