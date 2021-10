Queijos & Vinhos: Contabilistas tiveram workshop

O Senac de Campo Mourão recepcionou contabilistas locais, recentemente, com a realização do workshop “Harmonização de Queijos e Vinhos”. No Dia do Contador, o Sistema Fecomércio Paraná Sesc e Senac, em conjunto com o Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão e Região (Sindicam), sortearam vagas no workshop durante café da manhã oferecido a categoria.

Na abertura do evento “Harmonização de Queijos e Vinhos” falaram os presidentes Nelson José Bizoto (do Sindicam) e Idnei Hundsdorfer (do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região – SinConCam), além do gerente executivo da unidade local do Senac, Reginaldo Coelho.