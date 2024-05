Dois bombeiros de CM reforçam equipes de resgate no Rio Grande do Sul

O quartel do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão vai disponibilizar dois homens para integrar a força-tarefa do estado nas ações de resgate e buscas de desaparecidos pelas fortes chuvas dos últimos dias no Rio Grande do Sul.

No total, o Corpo de Bombeiros do Paraná (CBMPR) vai enviar 47 profissionais, os quais estarão substituindo uma outra equipe que estava no local.

Da corporação de Campo Mourão estarão integrando a equipe do estado, o Subtenente De Souza e o Cabo Barbom. “As equipes de apoio nesse tipo de atividades, são compostas por profissionais altamente qualificados, que trabalharam debaixo de chuva, calor, frio, lama, desde cedo até a noite, com muita motivação”, diz o major Gabriel Greinert, comandante do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) e da missão em solo gaúcho, em mensagem agradecendo as unidades operacionais envolvidas na força-tarefa.

O CBMPR tem sido um importante ponto de apoio para os bombeiros gaúchos. A equipe da Operação Vale do Taquari tem feito a verificação dos locais, em meio a metros de entulhos, com uso de maquinário pesado, e feito apontamentos para que os coirmãos possam concentrar esforços nos pontos em que haja mais possibilidade de encontrar vítimas.

“Fomos chamados para compor essa segunda equipe do Paraná que está seguindo para o Rio Grande do Sul para trabalhar no salvamento e buscas por desaparecidos. Será um trabalho de revezamento, em que a primeira equipe retorna para que possamos assumir as ações dessa força-tarefa”, afirma o Subtenente De Souza. A dupla embarcou hoje para o Rio Grande do Sul.