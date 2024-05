Programa do Integrado que estimula a mentalidade empreendedora vence dois prêmios nacionais

O Instituto Significare, a Bett Brasil e o Sebrae divulgaram os resultados da segunda edição do Prêmio Educador Transformador, que tem o objetivo de reconhecer os projetos de educação transformadora desenvolvidos por professores de todo o país.

Quase 3.500 projetos foram inscritos. Dos 35 finalistas – provenientes de todas as regiões do país – sete foram escolhidos como vencedores, um para cada categoria avaliada e que abrangem os diversos níveis de ensino: Educação Infantil; Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Ensino Fundamental – Anos Finais; Ensino Médio; Educação Profissional; EJA – Educação de Jovens e Adultos e Ensino Superior.

Na categoria de Ensino Superior, o primeiro lugar ficou com o professor Fabricio Pelloso Piurcosky, do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR), com o projeto “Integrow – Ecossistema de Inovação do Integrado”, que oferece diversos serviços para transformar ideias e negócios que tenham base tecnológica, sejam inovadores e sustentáveis.

Há poucos dias, esse mesmo projeto também venceu o Prêmio Nacional de Gestão Educacional (PNGE) na categoria Inovação Acadêmico Pedagógico, concorrendo com diversas universidades nacionais.

“Esses prêmios de abrangência nacional são muito importantes e reconhecem que nossas práticas são diferentes do modelo usual da maioria das universidades. Assim, contribuímos para oferecer a melhor formação aos nossos estudantes”, explica Fabrício Pelloso, que também é o head de Inovação do Integrado.

SOBRE O INTEGROW

O Programa de Pré-Incubação e Incubação do Ecossistema de Inovação (Integrow) estimula o desenvolvimento da mentalidade empreendedora. Os participantes recebem mentoria de profissionais experientes, acesso à infraestrutura e equipamentos, treinamentos e workshops, networking, oportunidades de captação de recursos e a possibilidade de atrair investidores para acelerar ou tracionar o negócio.

Outro grande diferencial do programa é o contato regular e gratuito com os mentores ao longo de 12 meses. Além disso, a pessoa que está por trás do negócio também é mentorada para auxiliar em seus medos, anseios e em seu desenvolvimento.

“Esse acompanhamento por um ano evita a sensação de solidão que acompanha grande parte dos empreendedores. Literalmente, ficamos de mãos dadas e apoiados em parceiros estratégicos”, enfatiza Pelloso.

Em 2023 o Centro Universitário Integrado também venceu o prêmio PNGE na categoria Inovação Acadêmico Pedagógico com a BeAgro Integrado – um ecossistema inovador no Brasil que se baseia na educação, inovação, sustentabilidade e traz soluções diferenciadas que ajudam a gerir a carreira do estudante de Agronomia desde quando ele pensa em fazer a graduação superior, até depois de formado.