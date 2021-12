Doe Brinquedo: entrega de brinquedos nas escolas e entidades prossegue

Crianças atendidas por diversas escolas públicas e entidades assistenciais localizadas nos bairros de Campo Mourão foram contempladas com presentes de Natal, nos últimos dias, através da campanha “Doe Brinquedo”. Para esta quarta-feira (15/12) estão programadas outras duas entregas e mais instituições serão atendidas através da inédita campanha nos próximos dias.

As entregas estão sendo feitas por representantes das mais de 20 entidades que se uniram este ano para a realização de campanha única de arrecadação de brinquedos para as crianças neste Natal. Nos eventos de entrega dos presentes estão sendo adotados todos os cuidados recomendados pelos órgãos de saúde.

Nesta quarta-feira serão entregues brinquedos em dois centros municipais de educação Infantil: 9 horas – CMEI Dr. Milton Luiz Pereira (conjunto habitacional Dr. Milton Luiz Pereira); 11 horas – CMEI Doce Magia (conjunto habitacional Diamante Azul). Para quinta-feira (16/12) está marcada a entrega de brinquedos no CMEI Pingo de Gente (jardim Tropical), às 10 horas. Já no sábado (dia 18), às 10 horas, será feita a entrega no Lar Miriã. Nestas quatro entrega serão atendidas 354 crianças.

Outras entregas estão em fase de agendamento pelas entidades.

PARTICIPANTES

Participam da campanha conjunta “Doe Brinquedo”: Acicam, Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam), Lions Clube, os Rotary Clubes de Campo Mourão, Associação de Senhoras de Rotarianos (ASR), Polícia Militar, Sesc, Centro Universitário Integrado, Faculdade Unicampo, as Lojas Maçônicas de Campo Mourão, Conselho do Jovem Empresário (Conjove-Acicam), Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam), Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Sicoob, Sicredi e Cresol.