Doações recebidas pelo Provopar serão entregues pela Ação Social

O Provopar municipal, através da campanha Corrente do Bem, fez uma parceria com vários supermercados da cidade para arrecadar alimentos não perecíveis e materiais de limpeza para famílias necessitadas. O objetivo é ajudar as pessoas que nesse período de isolamento social estão passando por dificuldades para manter as necessidades básicas.

“Ao fazer a compra a pessoa pode doar aquilo que seu bolso permitir e seu coração tocar num espaço identificado no próprio supermercado. Graças a Deus as pessoas estão colaborando muito”, ressalta a presidente do Provopar, Hosana Tezelli, ao acrescentar que a campanha se estenderá durante o período de crise causada pelo Coronavírus. Além dos supermercados, as doações também podem ser levadas no Centro da Juventude.

Ela explica que a entrega dos donativos será feita por servidores da Secretaria Municipal de Ação Social. “São os técnicos da assistência social que fazem o acompanhamento das famílias necessitadas que vão definir os critérios de distribuição”, reforça Hosana.

“Pelos órgãos de imprensa e pelas redes sociais pedimos que as pessoas nos ajudem a ajudar quem muito precisa. Muitas pessoas estão sem renda, entre elas várias que antes desse período de isolamento social já passavam por dificuldades”, acrescenta.

O Provopar também está arrecadando máscaras caseiras, confeccionadas em tecido. “Vamos repassar essas máscaras lavadas e esterilizadas para funcionários da Ação Social e também para famílias que têm pessoas em isolamento nas casas, até porque as máscaras descartáveis devem se deixadas para os profissionais de saúde”, complementa.