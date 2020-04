Comcam recebe retroescavadeira para compor patrulha rural

A Comunidade dos Municípios da Comcam (Comcam/Condescom) recebeu na manhã desta sexta-feira (3) uma retroescavadeira hidráulica Jhon Deere, no valor de R$ 400 mil, que fará parte de patrulha rural para atender os municípios da região. A verba para aquisição da máquina é de emenda do deputado federal Rubens Bueno (Cidadania). O equipamento foi adquirido em parceria com o Governo do Paraná, via Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Seab).

O prefeito de Barbosa Ferraz, Edenilson Miliossi, que representou o presidente da Comcam, Haroldo Fernandes Duarte (Ubiratã), e o chefe regional da Seab, núcleo de Campo Mourão, João Ricardo Barbosa Rissardo, receberam o equipamento, que ficou guardado no pátio do escritório do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) do município.

“A máquina faz parte de um pacote de equipamentos que serão adquiridos com recursos de emenda do deputado Rubens no valor de R$ 2,5 milhões”, explicou Miliossi. Outras máquinas já licitadas, como caminhões basculantes, motoniveladora, trator esteira, e tratores convencionais estão para chegar para completar a patrulha.

Miliossi lembrou que a aquisição da patrulha é um trabalho que iniciou ainda no mandado da ex-presidente Angela Kraus (Farol). “Depois vim acompanhando todo o processo e estamos recebendo agora com o Baco sendo presidente. É fruto de um trabalho iniciado lá atrás, graças à união de todos”, ressaltou. A Comcam está estudando uma forma para contratar os operadores da patrulha.