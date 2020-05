Doação da Cmeg ao Lar Dom Bosco

Lençóis, fronhas e máscaras de proteção contra o novo corona vírus foram recentemente entregues pela Câmara da Mulher Empreendedora Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg) ao Lar Dom Bosco – Comunidade Terapêutica Feminina. A entidade está instalada no quilômetro dois da BR 369 (saída para Cascavel).

O material repassado ao Lar Dom Bosco foi arrecadado pela entidade empresarial feminina junto à comunidade mourãoense. No ato da entrega da doação, a diretora da entidade social, Irmã Viviane Cristina Rodrigues, ressaltou que o material recebido chegava em boa hora “estávamos realmente precisando. Muito obrigada e Deus abençoe”, acentuou.

A entrega foi feita presidente da Cmeg/Campo Mourão, Ester de Abreu Piacentini, que estava acompanhada de três integrantes da sua diretoria: Cleire Arcaim, Giselta Silva Veiga e Sônia Czachorowiski. Elas foram recepcionadas pela Irmã Elizete Prado, educadora no Lar Dom Bosco.

A Cmeg está ligada ao Sistema Fecomércio – Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná/Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão e Região (Sindicam).