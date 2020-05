Acicam tem novo presidente: Ben-Hur R. Teixeira Berbet

Desde o início da noite desta quarta-feira (6/5), a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) tem nova diretoria, com Ben-Hur Roberval Teixeira Berbet (sócio proprietário da empresa Bit Profissões) na presidência. A eleição da nova diretoria aconteceu ao longo de toda a tarde e logo após a apuração dos votos foi oficialmente empossada a diretoria da entidade para a gestão 2020-2022.

Nascido em Campo Mourão, no dia 6 de junho de 1975, o novo presidente da mais antiga entidade empresarial da cidade e da região é formado em Educação Física e possui pós-graduação em Psicopedagogia. Sua família chegou a Campo Mourão há 67 anos e seu avô trabalhou no ramo da exploração da madeira. Em 1999, Ben-Hur Berbet fundou a Bit Control (hoje Bit Profissões), que atua em 52 municípios paranaenses com a oferta de cursos profissionalizantes, palestras, treinamentos empresariais, etc.

Antes de fundar a sua empresa, Ben-Hur Berbet trabalhou na Agromax, Expresso Nordeste, Grupo Integrado, Coamo Agroindustrial Cooperativa e como professor concursado da prefeitura de Campo Mourão. Desde a gestão de Márcio Chiroli à frente da Acicam (2012-2014), ele participa das diretorias da entidade. Seu currículo aponta participação ainda na diretoria do Hospital Santa Casa (há seis anos), do Conselho Administrativo do Sicoob e da Fundação Casa das Fraldas São José. Ben-Hur Berbet é casado com Michele Belluzzo Berbet.

ELEIÇÃO

Apenas a chapa “Acicam para Todos” concorreu na eleição. Mesmo com chapa única, mais de 100 associados votaram, superando o número de votantes registrados em eleições anteriores da entidade. Após declarar o resultado da eleição, Alcir Rodrigues da Silva transmitiu a presidência a Ben-Hur Berbet, com a posse da nova diretoria. Também aconteceu foi empossado o novo presidente do Conselho do Jovem Empresário (Conjove-Acicam), Valério Dell Est Pereira, que sucedeu Raphael Menechini Neto.

Ao empossar a nova diretoria, Alcir Rodrigues da Silva – visivelmente emocionado e com voz embargada – agradeceu a colaboração e apoio de todos os integrantes da sua diretoria ao longo dos últimos dois anos e a toda a equipe de funcionários da entidade. Também falou sobre a gratificante experiência de comandar a entidade e desejou sucesso a nova diretoria.

O novo presidente, Ben-Hur Berbet, discorreu sobre o desafio de comandar a entidade, agradeceu a confiança depositada, enalteceu a atuação dos empreendedores locais e conclamou a união dos empresários para a superação deste momento de pandemia da Covid-19.

A NOVA DIRETORIA

Está assim composta a nova diretoria da Acicam: Ben-Hur Berbet – presidente; Nobutochi Kimura – 1º vice presidente; Rogério Trannin de Melo – 2º vice presidente; Ivone de Lourdes Capristo Malho – 3ª vice presidente; Paulo Cesar Gomes – 4º vice presidente; Alcir José Goldoni – 5º vice presidente; Itamar Zeni – 1º secretário; Nestor Ocimar Bisi – 2º secretário; Rui André Laverde – 1º tesoureiro; Ricardo Zvolinski Bomgiorno – 2º tesoureiro; João Ernesto da Silva, Eloi Ricardo Bonkoski e Denir Daleffe (diretores adjuntos).

A chapa inclui ainda os titulares dos vários departamentos da Acicam: Nobutochi Kimura e Deonildo Rorato (SPC), Valério Dell Est Pereira (Conjove), Ivone de Lourdes Capristo Malho (Conselho da Mulher Executiva), Francisco Aparecido Viudes e Jackson Francisco Bisi (Departamento Industrial), Leonardo Haruo Medeiros Hiroki (Departamento Jurídico), Idnei Hundsdorfer (Departamento Fisco Contábil), Ivan Marcelo Chiroli (Departamento de Imprensa), Eloi Ricardo Bonkoski (Departamento de Relações Públicas), Fábio Júnior Bareta (Departamento de Promoções e Eventos), Evandro Breschiliare (Departamento de Patrimônio), Itamar Zeni (Departamento de Responsabilidade Social).

Do Conselho Deliberativo participam: Alcir Rodrigues da Silva, Álvaro Machado da Luz, Raphael Menechini Neto, Celso Pereira Júnior, Donizeti Santos Pereira, Paulo Antônio Marques Carreira, Fábio Coutinho Jort, Geraldo Sebastião dos Santos, Neusa Yumie Isseyre, Antonio Ribeiro Rosa, Maria Goretti de Arruda Bezerra, Michael Zachytko Cavalcante, Iracy Rodrigues de Oliveira, Pedro Montans Baer e Newton dos Santos Leal.

Já o Conselho Fiscal é integrado por Fernando Yukio Mizote, Mariza Pante Ferreira e Alessandro Nogueira (efetivos), Paulo Henrique Cremon, Juliano Alves Bergfamaschi e Queila Barbosa da Silva (suplentes).