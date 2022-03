Dispensado uso de máscaras também em espaços fechados

Decreto que será publicado nesta terça-feira (29) no órgão oficial eletrônico do município dispensa o uso de máscaras em locais fechados (internos). A decisão segue decreto estadual, também publicado nesta terça-feira, sobre protocolos da Saúde na prevenção da Covid-19. Nos espaços abertos o uso já estava dispensado.

Permanece a obrigatoriedade do uso do EPI em locais de serviços de assistência à saúde e pessoas que apresentarem sintomas característicos. A medida leva em consideração a situação estável da circulação do vírus que provoca a Covid-19, com internamentos, óbitos e taxa de transmissão em queda.

“Depois de dois anos finalmente chegamos ao momento que todos esperavam ansiosos. Poder circular sem máscara só foi possível porque a maioria das pessoas aderiu à vacina e às medidas sanitárias nos momentos mais críticos da pandemia”, observa o secretário municipal de Saúde, ao lembrar que nada impede que quem desejar continue fazendo uso em quaisquer ambientes.