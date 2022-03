Presidente do TRE-PR vai se reunir com juízes eleitorais e chefes de cartórios em CM

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR), Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, estará na sede da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Campo Mourão, nesta quinta-feira, 31, às 9h30.

Na oportunidade, ele se reunirá com os juízes eleitorais e chefes de cartórios da região de Campo Mourão, que inclui os municípios de Peabiru, Engenheiro Beltrão, Terra Boa, Mamborê, Barbosa Ferraz e Iretama, para tratar dos preparativos para as eleições de 2022.

“Será um pleito difícil, por isso precisamos organizar e preparar uma eleição que seja totalmente transparente e segura. Somos servidores e temos que servir bem à sociedade”, ressaltou o presidente em reunião recente com as 186 zonas eleitorais do Paraná. O objetivo é alinhar as ações relacionadas às Eleições 2022.