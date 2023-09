Dia Nacional dos Surdos comemorado com caminhada e piquenique

Em comemoração ao Dia Nacional dos Surdos, a Escola Bilingue Espaço Aberto de Campo Mourão realizou uma caminhada e piquenique com o grupo de alunos no Parque do Lago. A confraternização também contou com a presença dos professores.

O Dia dos Surdos é comemorado para marcar a data em que foi criada a primeira escola de surdos do Brasil (26 de setembro de 1857), no Rio de Janeiro. Segundo a secretária municipal de Educação, Tânia Caetano, o objetivo é estimular a reflexão sobre os direitos e inclusão das pessoas com deficiência auditiva na sociedade.

A Escola Espaço Aberto é a única com atendimento específico para surdos da região e foi fundada em 1994. Atualmente atende 16 alunos de Campo Mourão e região.