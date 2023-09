Após morte de padre, Costelão de São José é adiado para dezembro

O tradicional Costelão de São José, que está na 33ª edição, foi adiado para o próximo dia 3 de dezembro. A festa estava programada para o próximo domingo, 1º de outubro, porém, foi transferida pela diocese por conta da morte do padre João Donizetti Pitondo, na semana passada.

Padre Donizetti era reitor do Seminário São José: “Informamos que em solidariedade a Páscoa de nosso irmão, Pe. João Donizetti Pitondo, decidimos pelo adiamento do 33° Almoço de São José e sorteio da rifa da ‘campanha solidária para a reconstrução do auditório’ do centro de Formação Dom Elizeu Simões Mendes, originalmente previsto para ocorrer no próximo dia 01 de outubro no Seminário São José, em Campo Mourão”, informou a diocese por meio de um comunicado.

Além de reitor do seminário, padre Donizetti era um dos organizadores desta festa. “Em respeito à sua memória e ao luto que a comunidade está vivendo, optamos por transferir o evento para o dia 3 de dezembro.”

As vendas do almoço e da rifa continuam em andamento. Para participar e adquirir o convite, basta procurar as secretarias paroquiais ou a Cúria Diocesana de Campo Mourão.

Cada costelão, que serve aproximadamente 20 pessoas, custa R$ 700,00. Convites individuais, R$ 60,00, enquanto crianças de 8 a 12 anos, pagam R$ 30,00 (levar talheres). Crianças até 7 anos não pagam. Além da costela, serão servidos no almoço, arroz, salada, mandioca e farofa. Não será vendida bebida alcoólica no local.

A festa acontece no Seminário São José, das 12h às 14h30. A renda será destinada para os três seminários da diocese: Propedêutico (Campo Mourão), Filosofia (Maringá) e Teologia (Cambé).