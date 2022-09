Dia Mundial da Limpeza terá atividades no Rio 119

Em comemoração ao Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, será realizada neste sábado (17), uma atividade de coleta de resíduos e limpeza em torno das pontes, com finalização no Parque das Torres (fundos do Jardim Cidade Nova). A ação, que terá início às 8h30, é promovida pela unidade do SESC – Campo Mourão, em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem Estar Animal (SEMA).

O foco da atividade será APP do Rio 119: Ponte Rua São José, Ponte Rua Panambi e Ponte Rua Engenheiro Mercer, com encontro final no Parque das Torres. O evento conta ainda com a parceria do Tiro de Guerra, Unimed Campo Mourão e Rotary Gralha Azul, envolvendo em torno de 80 voluntários.