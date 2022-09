Baile vai marcar aniversário de 65 anos de Biblioteca Municipal

Em comemoração aos 65 anos da Biblioteca Pública Municipal Professor Egydio Martello, será realizado neste sábado (17), o Baile do Livro – Anos Dourados. O evento será no Mourão Garden e parte da arrecadação será revertida para a compra do acervo da Biblioteca.

O baile será abrilhantado pela banda Kako de Telha e pelo Quarteto Jazz & MPB, com os maiores sucessos dos anos 60, 70, 80 e 90. O convite individual custa R$ 70,00. Mais informações pelos telefones 44 999158736 ou 44 99804-4787.

HISTÓRIA

A Biblioteca Municipal foi fundada por iniciativa da comunidade, durante um evento em que cada convidado deveria levar um livro. Em 30 de setembro de 1957, foi encampada oficialmente pela administração municipal, na gestão do então prefeito Roberto Brzezinski.

É uma das mais tradicionais instituições de cultura do município de Campo Mourão, contando com um acervo de livros que possui literaturas brasileiras, estrangeiras, e de escritores mourãoenses bem como livros técnicos e de pesquisa. Conta ainda com acervo de periódicos, fotografias, fitas de vídeo, obras em braille, etc. Utilizando o Sistema Pergamum para catalogação e informatização do acervo busca oferecer ao leitor um atendimento de qualidade, promovendo um acesso amplo e democrático aos livros a arte e a literatura.