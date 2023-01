Dia Mundial da Educação Ambiental terá ação na Praça São José

A Secretaria Municipal e Meio Ambiente e Bem Estar Animal (SEMA) vai realizar na quinta-feira, dia 26, o Dia Mundial da Educação Ambiental na Praça São José. O evento terá parceria com o SESC, SENAC, Unimed, Seleta, Vigilância Sanitária e o Instituto Água e Terra (IAT).

Além de orientações, serão distribuídos ímãs de geladeira para que o munícipe marque o dia da coleta seletiva em seu bairro, além de mudas de árvores. Outra novidade será o aplicativo da dengue, disponibilizado pelo SESC, onde o munícipe tira foto dos focos de dengue, elimina e depois explica como eliminou.

“As ações visam incentivar as pessoas a repensarem o uso que fazem da natureza (água, ar, árvores, e etc.) e também o descarte do lixo nos espaços coletivos, revendo e corrigindo hábitos negativos que podem causar tantos problemas e doenças, como epidemia de dengue”, observa a secretária da SEMA, Shelly Nogueira.