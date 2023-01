PM recupera em Luiziana moto furtada em Campo Mourão

Uma motocicleta Honda CG 125, de cor prata, que havia sido furtada em Campo Mourão na manhã de ontem foi recuperada pela Polícia Militar na entrada de Luiziana. Contudo, a vítima só soube do furto após a ocorrência já estar em andamento pela PM.

A ação foi efetivada durante deslocamento de uma equipe até a cidade de Luiziana, quando foram vistas duas motocicletas no trevo de acesso à cidade, uma delas sendo empurrada pelo condutor da outra.

Durante a tentativa de abordagem, o condutor de uma delas, uma Honda CG azul, se evadiu. O outro rapaz abandonou a motocicleta Honda CG prata e fugiu a pé. Logo depois, o motociclista em fuga acessou uma estrada rural e foi acompanhado pela viatura policial, onde perdeu o controle e caiu em uma plantação de soja.

O condutor correu e entrou em uma área de mata, não sendo localizado. Em relação à motocicleta não constava furto ou roubo, apenas débitos desde 2013. A equipe fez o recolhimento para ser encaminhada ao pátio do Detran.

Os policiais retornaram até a motocicleta de cor prata e avistaram o condutor, caminhado pela rodovia. Ele foi abordado e identificado. Como não havia alerta de furto ou roubo até aquele momento, ele foi liberado.

As duas motocicletas foram recolhidas pela PM. Horas depois, chegou a informação no Copom sobre o furto de uma motocicleta Honda CG 125, de cor prata, no centro de Campo Mourão.

Foi confirmado que era a motocicleta prata abordada pelos policiais. Desta forma, ela foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão. A outra motocicleta foi encaminhada ao pátio do Detran em Campo Mourão.