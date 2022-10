Dia Mundial da Alimentação nas unidades de ensino do município

Para comemorar o Dia Mundial da Alimentação, nesta sexta-feira (14 de outubro), professores da rede municipal, com apoio da Divisão de Alimentação Escolar (DIALE) da Secretaria Municipal de Educação, realizaram várias atividades de educação nutricional com os alunos.

Celebrado em diversas partes do mundo, o Dia Mundial da Alimentação é comemorado dia 16 de outubro e busca refletir sobre o quadro atual da alimentação. “O objetivo de comemorarmos com os alunos é enfatizar a conexão entre a alimentação saudável, educação e aprendizagem”, explica a nutricionista responsável pela DIALE, Simone Hoffmann.

Ela ressalta que o município oferece alimentação equilibrada e saudável, contribuindo para a formação de bons hábitos alimentares, saúde e desenvolvimento dos alunos da rede municipal de ensino. “É no ambiente escolar que são adquiridos conhecimentos importantes para a vida e a promoção da saúde deve fazer parte desses ensinamentos”, acrescenta a nutricionista, ao enfatizar que a escola contribui para criar hábitos saudáveis que serão cultivados até a idade adulta.

Durante todo o ano letivo os professores das 43 unidades de ensino trabalham o tema alimentação em sala de aula, mas, no mês de outubro, em alusão ao dia mundial, as atividades foram intensificadas com contação de histórias, teatros, oficinas culinárias, palestras com os alunos e pais são algumas das atividades que fazem parte do cronograma.