18º homicídio: homem é morto com diversos tiros no jardim Tropical

Um homem de 32 anos morreu vítima de vários disparos de arma de fogo na tarde desta sexta-feira, no jardim Tropical I, em Campo Mourão. O crime ocorreu na rua Jaçanã, por volta das 14 horas.

O rapaz, identificado por Rafael Iogo dos Santos, teria sido abordado por dois homens em uma motocicleta. O garupa desceu e iniciou os disparos contra Santos, que foi alvejado com cerca de seis a sete tiros.

Ele ainda tentou correr, mas caiu na calçada, onde morreu instantaneamente. O Samu foi acionado, mas já encontrou a vítima sem vida.

A Polícia Militar isolou o local para preservar a cena do crime para o levantamento que será feito pela Polícia Científica. O corpo será encaminhado ao IML. Foi o 18º homicídio do ano em Campo Mourão, já que outros dois homens foram mortos em confronto com a Polícia Militar durante a madrugada, na saída para Peabiru.

