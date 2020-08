Dia dos Pais com live do Espaço Sou Arte

Neste domingo (9/8), a partir das 17 horas, o Espaço Sou Arte – de Campo Mourão – realiza live comemorativa do Dia dos Pais. Catorze artistas profissionais da companhia estarão participando das atividades, que além de performances de circo e dança incluem ainda sorteio de prêmios e a comercialização do combo “Café com o Pai” por delivery ou retirado através de drive thru.

A live poderá ser assistida pelo canal do Youtube e também através da página do Espaço Sou Arte no Facebook. Será um show de variedades para homenagear os pais, com a participação dos palhaços Pipoca e Coquinho. Durante a transmissão os pais poderão mandar fotos e responder perguntas para concorrer a brindes. No final será realizado um Show de Prêmios, onde serão sorteados kits para os papais churrasqueiros. As cartelas custam R$ 20,00 e estão sendo vendidas no Espaço Sou Arte (avenida José Custódio de Oliveira, 704 – centro). Informações pelo telefone (44) 3017 0613.

A partir das 14 horas, o Espaço Sou Arte disponibilizará os combos “Café com o Pai”, com bolo de fubá com goiabada, beijo de mulata, palitinhos salgados com ervas finas, cueca virada, pastel de carne, pão de queijo e pipoca. Tudo para que o pai tenha um café da tarde especial no seu dia. Os combos podem ser adquiridos através do telefone (44) 99818 0025.

A promoção tem o patrocínio de 17 empresas: Blog do Raoni, D. Detalhes, Agenda Som, Fruto Maduro, Paraná Supermercados, Lojas Antônio José, Walter Natálio Fotografia, Universidade Positivo, Aviamar Aviamentos, Mercado Araucária, Açougue do Tite, Cervejaria Tauá, Piacentini Corretora de Seguros, Posto Andrade, Lojas Riolar, Embrapel Embalagens e Alta Costura.