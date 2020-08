UBS do Fortunato Perdoncini retomou atividades

Depois de um período com atendimento suspenso em razão de afastamento de profissionais de grupos de risco sobre Covid-19, foram retomadas nesta semana as atividades da Unidade de Saúde do Conjunto Fortunato Perdoncini.

“Nesse período foram contratados novos profissionais por meio de teste seletivo, o que permitiu a retomada do atendimento”, explicou o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Campo Mourão conta com 21 equipes do Estratégia Saúde da Família, que é um programa do governo federal em parceria com os municípios. A equipe é composta por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem (ou técnico de enfermagem) e agente comunitário de saúde.