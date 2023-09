Dia do Contador é comemorado nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (22/9) comemora-se o Dia do Contador (Dia do Bacharel em Ciências Contábeis) no Brasil. A data marca a criação em 1945 do primeiro curso de Ciências Contábeis no País, na Universidade Federal de Minas Gerais, com a assinatura do Decreto-lei nº 7.988, pelo então presidente Getúlio Vargas.

Antes, havia dois cursos técnicos: o de Contabilidade e o de Contador, mas nenhum com validade de ensino superior. No dia 25 de abril comemora-se o Dia do Contabilista (profissional com Bacharelado em Contabilidade ou o Técnico em Contabilidade). Em abril de 2012, o CFC (Conselho Federal de Contabilidade) determinou que o Sistema CFC/CRCs passasse a substituir o termo Contabilista, por Profissional da Contabilidade.

A profissão do Contador é tão antiga quanto a origem do “Homo Sapiens”. Existem registros da existência da Contabilidade há certa de 4.000 anos A.C. O grande facilitador do conhecimento da Contabilidade foi Frei Luca Pacioli, tendo publicado em Veneza, Itália, por volta de 1.494 – na linguagem do país e não mais em latim, como era comum na época quando se referia a grandes obras – a “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportinalita”, destacando-se para a história da Contabilidade “Tractus de Computis e Scripturis”, tornou o entendimento da Contabilidade com muito mais facilidade.

O ano de 1.202, segundo os estudiosos, foi um divisor de águas entre a contabilidade antiga e a contabilidade moderna, quando Frederico Melis, citado por Leonardo Fibonacci em sua obra “Liber Abaci”, estabeleceu esse limite.

Na década de cinquenta já estava em extinção a escrituração manual, os livros Diários escritos com uma caligrafia esmerada, passando a escrituração ser feita por máquina eletromecânicas (Facit, Ruff, Ascota, Olivetti, Remington). As contas eram datilografadas e os totalizadores eram fornecidos automaticamente por um sistema elétrico.

Já na década de noventa teve início um avanço sem precedentes na forma de se executar a Contabilidade, com a vinda dos computadores personalizados e as impressoras matriciais. Mas esse período durou muito pouco, porque os avanços foram exponenciais. A cada ano novas novidades na forma de processamento.

A par da evolução na escrituração contábil veio também a inserção do Brasil, junto com mais de cem países, a adoção do IFRS (International Financial Reporting Standards). Isto é, Normas Internacionais de Contabilidade, onde a Contabilidade é padronizada em todos esses países, ficando os Demonstrativos Financeiros iguais a uma partitura musical, todos os países aderentes da padronização conversam na mesma linguagem universal.

Por outro lado, o Governo não perdeu tempo e em 2007 começou sua caminhada adotando a Nota Fiscal eletrônica, o primeiro passo para introduzir o SPED – Sistema Público de Escrituração Digital. De lá para cá não parou de introduzir sistemas eletrônicos.

Assim, a profissão do Contador que inicialmente era feita tudo fisicamente, que demandava um tempo enorme para sua conclusão, hoje tudo é feito por softwares, com eficientes aplicativos, nas nuvens, em tempo real.