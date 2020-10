Dia das Crianças terá espetáculo e Drive Thru do Espaço Sou Arte

O Dia das Crianças, no feriado da próxima segunda-feira (dia 12), será comemorado pelo Espaço Sou Arte, de Campo Mourão, com atividades presenciais e online no período da tarde. Todas as atividades serão desenvolvidas levando em conta as recomendações dos órgãos de saúde em razão da pandemia de Covid-19.

A programação terá início às 15 horas com a apresentação de um espetáculo com números de circo, teatro e dança pela trupe profissional do Espaço Sou Arte, através de uma live ao vivo, transmitido pelo canal do Youtube e do Facebook da companhia. Durante a apresentação serão sorteados prêmios para as crianças que acompanharem a live.

Às 16h30min terá início o Drive Thru, com a participação especial de personagens infantis e que será realizado em frente ao Espaço Sou Arte (avenida José Custódio de Oliveira, 704 – centro). Acompanhadas de seus familiares, as crianças passarão de carro em frente à sede da companhia e poderão ver os diversos personagens infantis que estarão presentes no local para alegrá-las. Durante o Drive Thru será feita a entrega da Sacolinha da Felicidade, contendo guloseimas e brinquedos. A aquisição deve ser feita antecipadamente no Espaço Sou Arte ou através dos telefones (44) 3017-0613 ou 99818-0025, ao preço de R$ 20,00. O número de Sacolinhas da Felicidade é limitado e na compra da sacolinha a criança ganha também uma degustação de açaí.

O evento comemorativo do Dia das Crianças está sendo realizado em parceria com a rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação e escolas municipais, que convidaram os alunos para prestigiarem a live e visitarem o Drive Thru.