Ação Social entrega lembrancinhas para o Dia da Criança

Para marcar o Dia da Criança, a Secretaria Municipal de Ação Social, iniciou a entrega de lembrancinhas para crianças e adolescentes atendidos nos sete locais dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Nesta quinta-feira (08) foram entregues na Vila Guarujá, Cohapar e Tropical II.

“O SCFV não parou por conta da pandemia, só foi mudado o formato de atendimento. As equipes elaboram as atividades e as famílias buscam ou então as servidoras entregam nas próprias residências durante as visitas. O trabalho é contínuo, como forma de manter o vínculo com as crianças”, explica a secretária municipal de Ação Social, Márcia Calderan.

O prefeito em exercício, Beto Voidelo, também acompanhou uma das entregas, no Jardim Tropical. Cada serviço atende uma média de 60 crianças (30 pela manhã e 30 à tarde).