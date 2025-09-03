“Dia da Família” da Escola Monteiro Lobato reúne comunidade e arrecada doações para a Santa Casa

O último sábado (30) foi marcado por integração, alegria e solidariedade no Estádio Municipal Roberto Brzezinski. A Escola Municipal Monteiro Lobato realizou o tradicional “Dia da Família”, reunindo cerca de mil pessoas entre alunos, pais e responsáveis da comunidade do Lar Paraná.

A comemoração contou com uma gincana cheia de atividades recreativas, como corrida do saco, cabo de guerra e corrida de pneu, promovendo momentos de descontração e união entre escola e famílias.

Segundo a diretora da instituição, Ana Roseli de Almeida, o objetivo é fortalecer os laços afetivos da comunidade escolar. “Nós não fazemos comemoração específica do Dia das Mães ou dos Pais, mas sim do Dia da Família. Estamos muito felizes em viver esse momento gostoso e afetivo com a nossa comunidade”, destacou.

Além do clima festivo, o evento teve um propósito solidário. As equipes participantes arrecadaram água de coco e gelatina para o Hospital Santa Casa de Campo Mourão, insumos essenciais no tratamento de pacientes oncológicos e em procedimentos de cirurgia bariátrica. O repasse foi realizado nesta quarta-feira (3), contabilizando mais de 4 mil produtos doados.

Para a Santa Casa, a iniciativa chega em boa hora. A supervisora do Setor de Projetos e Captação de Recursos, Edna Ribeiro Siqueira, ressaltou a importância da contribuição. “Essa doação é de excelente ajuda. Usamos a gelatina e a água de coco tanto para pacientes oncológicos quanto em cirurgias bariátricas. Somos imensamente gratos à escola, à direção, à Secretaria de Educação e a toda a comunidade envolvida nessa ação. Nosso agradecimento de coração.”

O “Dia da Família” mostrou, mais uma vez, que a união entre escola e comunidade pode transformar momentos de confraternização em gestos concretos de solidariedade, fortalecendo laços e levando esperança a quem mais precisa.