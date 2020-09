Dia da Árvore terá plantio de 550 mil mudas em todo o Estado

O Paraná vai comemorar o Dia da Árvore com o plantio de mais de 550 mil mudas, que contribuirão para o reflorestamento. A ação é do programa Paraná mais Verde, desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo.

Escritórios Regionais do Instituto Água e Terra (IAT) programaram ações de distribuição e plantio de mudas em todo o Estado. A maior parte das ações acontece segunda-feira, 21 de Setembro, Dia da Árvore. Algumas atividades serão realizadas já no sábado e domingo (19 e 20). Todas as atividades serão cercadas de cuidados, com uso de máscaras, álcool gel e distanciamento.

De acordo com o secretário Márcio Nunes, o reflorestamento é uma das ações para promover a sustentabilidade no Estado. “O Paraná é o estado que mais produz e distribui árvores nativas, com foco na preservação e recuperação de áreas degradadas. Somos o Estado que mais cuida, fiscaliza e recupera o meio ambiente”, afirmou.

Cada atividade foi idealizada pelos Escritórios Regionais do IAT. É um dos maiores movimentos de plantio de árvore do Brasil, em conjunto com demais instituições estaduais, como o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater (IDR-PR) e municipais. “A ação busca o bem-estar da população com um meio ambiente melhor, mais agradável e com mais florestas nativas no Estado”, destacou o presidente do IAT, Everton Souza.

VIVEIRO

O objetivo é promover a restauração de 506,23 hectares com mudas produzidas nos 19 viveiros mantidos pelo IAT. O Paraná produz cerca de 100 espécies nativas, inclusive as ameaçadas de extinção como Imbuia, Araucária e Peroba Rosa. Devido à pandemia do coronavírus, alguns Escritórios Regionais do IAT optaram por realizar as atividades no sistema Drive Thru.

EDIÇÃO ANTERIOR

No ano passado, a ação do Paraná mais Verde envolveu as 2.100 escolas estaduais e 400 escolas especiais dos 399 municípios. Elas receberam mudas e os alunos levaram s para plantar com suas famílias, em casa. Mais de 400 mil árvores foram entregues aos estudantes que, plantadas, representam 400 hectares.

COVID-19

O IAT orienta que é preciso adotar medidas de cuidado e prevenção na distribuição e plantio das mudas, como uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social, entre outras. As administrações devem adotar medidas de acordo as características de cada local.

Confira as ações programadas em Campo Mourão

Ação 01: Distribuição de 500 mudas nativas

Data: sábado e domingo (19 e 20)

Horário: Das 9h às 16h

Local: Parque Lago Azul

Ação 02: Distribuição de 500 mudas nativas (Drive Thru)

Data: segunda-feira (21)

Horário: Das 8h às 11:30 e 13:30 às 16:30

Local: Rua Santa Cruz, 679 – em frente à sede do IAT

Ação 03: Distribuição de 25 mil mudas para 24 municípios da região

