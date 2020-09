Comitê decide liberar atividades esportivas e piscinas de clubes a partir de terça-feira

Decreto a ser publicado na próxima terça-feira (22), vai autorizar o retorno de atividades esportivas coletivas, bem como piscinas de clubes e associações. A decisão foi tomada em reunião do Comitê de Crise do Covid-19, nesta sexta-feira (04), que analisou solicitação e plano de contingência de empresários do ramo.

“A partir da decisão favorável do Comitê agora será elaborado o decreto com as normas de prevenção que serão exigidas para essas práticas, como o futebol, por exemplo”, esclarece o coordenador geral do município, Carlos Alberto Facco.

Ele ressalta que entre os fatores considerados pelo Comitê está a questão financeira, visto que essas práticas esportivas são fontes de renda de algumas empresas, suspensas desde o mês de março. “Claro que essa liberação será mediante observância de regras de prevenção”, reforça o secretário.