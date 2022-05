CM/Futsal vai a Francisco Beltrão encarar o Marreco pelo Paranaense

Depois de 21 dias o Campo Mourão Futsal voltará a disputar uma partida pelo Campeonato Paranaense. O confronto será nesta terça-feira (10), às 20h15 contra o Marreco, de Francisco Beltrão, no ginásio Arrudão.

Antes de embarcar para o sudoeste, a equipe comandada pelo técnico Giba realizou treino tático na manhã desta segunda-feira, em Campo Mourão. No período da tarde pegou a estrada rumo a Francisco Beltrão.

O jogo é válido pela 8ª rodada da competição estadual e Campo Mourão ocupa atualmente a 9ª colocação com 10 pontos, porém com três jogos a menos que o 2º colocado Foz Cataratas, que tem 9 pontos.

Dentre as novidades para a partida, o fixo/ala Dudu deverá retornar depois de se recuperar de lesão na lombar. Outra boa notícia, é a presença no banco de reservas do ala/pivô Tom, que segue em tratamento de lesão, mas participará do aquecimento, como etapa do processo de recuperação.

AO VIVO

A Integrado Carneiro TV transmite o confronto a partir das 20h00 nos canais oficiais do Campo Mourão Futsal (YouTube e Facebook).