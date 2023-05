Detran-PR alerta para golpes com sites falsos que cobram agendamento

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) alerta a população que golpistas estão falsificando sites da internet, com cópia de layout oficial, e patrocinando em sites de busca links que induzem o cidadão a pagar para realizar o agendamento de exame em clínicas para a renovação da CNH, serviço que não tem custo adicional. Todo e qualquer agendamento no Detran deve ser feito pelo site oficial (final “pr.gov.br”) e não tem custo.

Outro problema recorrente, também enfrentado pela Secretaria da Fazenda, é link falso para página adulterada do pagamento do IPVA. Nesse caso, a recomendação é a mesma: buscar apenas portais oficiais com final “pr.gov.br”. Além disso, todo controle do IPVA é feito pela Secretaria da Fazenda. Alguns sites fraudulentos induzem um suposto pagamento do IPVA oferecendo desconto irreal de 15%, mas dentro de um site que imita o layout do portal de serviços do Detran. O Detran não coordena o acesso ao portal do IPVA.

“É importante que, além do cidadão checar se o site que ele está navegando possui um endereço oficial, que ele lembre que o pagamento do IPVA não pode ser realizado pelo Detran. É somente pelo site da Fazenda. Além disso, alguns sites também estão falsificando o agendamento de horário para exame em clínicas, cobrando um valor de R$ 28,00, que, obviamente, não é feito. Este agendamento, pelo portal oficial do Detran, não tem custo”, alerta o diretor-presidente do Detran-PR, Adriano Furtado.

Para a renovação da CNH, o único pagamento que precisa ser realizado é o da taxa de renovação, que custa R$ 159,22 para uma renovação simples.

O Detran-PR orienta qualquer cidadão que necessite de agendamento ou qualquer outro serviço que utilize os serviço digitais oficiais ou telefone para alguma unidade. Os links estão aqui.