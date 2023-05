Polícia Civil age rápido e prende dupla suspeita de matar e jogar corpo em poço

Foram presos na tarde desta quinta-feira, 4, os dois homens suspeitos de terem matado Alessandro Fideli de Souza, idade não divulgada, e jogado o corpo em um poço de aproximadamente três metros de profundidade, no jardim Alvorada, em Campo Mourão.

O corpo da vítima foi encontrado no poço ontem de manhã, supostamente logo após o crime. A Polícia Civil intensificou as investigações desde o momento em que tomou conhecimento do fato.

Ouvindo pessoas e por meio de imagens de câmeras de vigilância, os policiais prenderam um dos suspeitos no jardim Tropical e o outro no Alvorada, inclusive na residência onde o corpo de Souza foi encontrado. Segundo a polícia civil, o detido mora no endereço.

Os dois foram encaminhados para a 16ª Subdivisão Policial para serem interrogados sobre o crime. De acordo com o delegado que investiga esse, que foi o 11º homicídio do ano em Campo Mourão, Saulo de Tarso Cerqueira, o crime foi motivado por um acerto de contas por drogas.

A vítima, que teria sido atraída até o local, foi morta com requintes de crueldade, com golpes de foice e pedaço de madeira.