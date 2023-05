Detran avança mais uma etapa para tornar os serviços 100% digitais

A diretoria do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) se reuniu nesta semana com profissionais da Celepar para discutir o diagnóstico resultante das Oficinas de Transformação Digital, uma iniciativa que busca identificar ações para otimizar e desburocratizar os serviços e processos aos cidadãos.

Realizadas pela Celepar, em parceria com o Detran-PR, as oficinas usam metodologia de abordagem com foco no usuário e buscam identificar problemas e percepções em relação ao atendimento e serviços prestados pelo órgão do trânsito. Além das oficinas, também foram ouvidos colaboradores, que são gestores e usuários dos sistemas e soluções digitais da instituição, bem como aqueles que atendem o público.

Carlos Kaimoto, que conduz os trabalhos de Transformação Digital do Detran, explica que as oficinas fazem parte do Projeto de Transformação Digital da autarquia. “Queremos tornar todos os serviços 100% digitais para que o cidadão consiga, de onde estiver, resolver suas questões de forma online. Daremos continuidade ao trabalho com a elaboração dos projetos específicos para cada tema levantado”, destaca.

Na reunião, todas as oportunidades geradas com as oficinas foram apresentadas, sendo seis delas elencadas como principais: criação de plataforma de infraestrutura tecnológica, tornar todos os serviços do Detran 100% digitais para o cidadão, implantar o modelo “sucesso do cliente” (que garante o sucesso do usuário na realização dos serviços), inteligência de dados, cultura digital e novo modelo de orientação ao usuário nos canais digitais.

O assessor de Inovação da Celepar, Rainer Junges, destacou dois pontos deste projeto do Detran Paraná. “É muito interessante o movimento do órgão de trânsito de olhar para o cidadão e tornar os serviços cada vez mais acessíveis. Além disso, a transformação digital que está acontecendo deixa as estruturas mais ágeis, reduz custos, tempo, traz agilidade e outros benefícios”, comenta.

Após a apresentação deste diagnóstico, a gestão do Detran-PR está definindo a equipe de projetos que fará o planejamento e dará continuidade aos trabalhos, atendendo as necessidades identificadas para a modernização do órgão.

Fonte: Agência Estadual de Notícias