Comerciantes reuniram-se para discutir pontos da nova CCT

Foi realizada na noite desta quinta-feira (18/5), a assembleia geral extraordinária convocada pelo Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão e Região (Sindiempresarial) para tratar da negociação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT 2023-2024) do setor. O encontro aconteceu no auditório da Associação Comercial e Industrial (Acicam), com a participação de comerciantes locais e da região, além de lideranças do segmento.

A ordem do dia incluiu a autorização para que a diretoria do Sindiempresarial negocie a nova CCT com o Sindicato dos Empregados do Comércio (Sindecam). Também foram definidas as posições do setor patronal com relação ao índice de reajuste salarial e do piso salarial da categoria. Outro ponto discutido foi o calendário de datas especiais e horários para abertura das empresas comerciais.

As negociações da próxima CCT já estão em andamento e também a Associação Comercial e Industrial (Acicam) participa do processo. A atual CCT tem vigência até o final deste mês. Na assembleia, o Sindiempresarial foi autorizado a tomar as medidas necessárias para solucionar eventuais impasses nas negociações, podendo inclusive ajuizar ação, contestação e ação de natureza coletiva.

A assembleia foi comandada pelo presidente do Sindiempresarial, Nelson José Bizoto. Também participou o presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, além do ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Goioerê, José Alexandre Candido, entre outras lideranças empresariais.

ORDINÁRIA

A assembleia extraordinária foi precedida da realização de assembleia geral ordinária onde foi deliberado sobre o planejamento financeiro e orçamento do Sindiempresarial para 2023, com a discussão ainda de outros assuntos de interesse da entidade.