Detran aumenta medidas preventivas ao covid-19 em Campo Mourão

A 8ª Circunscrição de Trânsito (Ciretran) de Campo Mourão aumentou as medidas de prevenção ao novo coronavírus. Além do uso da máscara e luvas, quem procura o atendimento no local também passa pela medição de temperatura.

Desde o início da pandemia, o Detran passou a atender de forma parcial, apenas para serviços essenciais. O chefe do órgão, Leandro Cristiano da Silva afirma que só estão sendo atendidos na unidade, processos de primeira habilitação.

’O pessoal que está no primeiro processo de habilitação, que vem para fazer os exames teóricos e práticos, além de máscara e luva descartável, também estão medindo a temperatura na entrada”, explica Cristiano.

O controle segue mais rígido na hora do teste prático. De acordo com o chefe do Detran, o volante do veículo usado no teste também recebe uma proteção de papel. “O candidato, além de usar luva, ainda tem o volante do carro encapado com um papel, o qual é trocado a cada teste”, diz ele.

Os candidatos também entram individualmente na área reservado ao teste prático. “Outros serviços como renovação de carteira, transferência de veículos e recursos de multas não estão sendo feitos durante a pandemia.”