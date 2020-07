Saúde fará testes de Covid-19 em internos e funcionários do Lar dos Velhinhos

Os internos do Lar dos Velhinhos Frederico Ozanam, bem como os funcionários da entidade, passarão por testes sobre Covid-19 pela Secretaria Municipal de Saúde. A decisão foi anunciada em reunião realizada nesta quarta-feira (16), entre o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos e representantes do Lar, da Santa Casa, da Secretaria Municipal de Ação Social e da 11ª Regional de Saúde.

“Os testes PCR serão realizados nesta semana conforme nota orientativa do governo do Estado. E semanalmente faremos testes rápidos nos internos e nos funcionários”, explicou o secretário. A testagem faz-se necessário em razão do surgimento de dois casos positivos de Covid no Lar: um interno e uma funcionária, moradora em Luiziana.

Segundo a direção do Lar, além do interno que testou positivo e está na UTI da Santa Casa, outros quatro suspeitos estão na enfermaria do hospital. “Todos os protocolos de segurança foram obedecidos desde o início da pandemia, com suspensão de visitas, isolamento e testagem dos que tiveram sintomas gripais. Todos os colaboradores que apresentaram sintomas também foram afastados de suas atividades e passaram por consulta médica”, explicou a direção.

Atualmente 56 idosos são atendidos no Lar. A direção também solicitou ao município e à 11ª Regional a doação mais insumos (especialmente EPIs) para os funcionários que atendem os internos, inclusive com banho. “Estamos juntos nessa batalha e vamos prestar o atendimento que estiver ao nosso alcance”, concluiu o secretário.